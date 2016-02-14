Боевики "ДНР" хотят менять пленных "всех на всех" только на своих условиях - СМИ
14:39, 14 февраля 2016Общество
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Члены группировки "ДНР" планируют обратиться к украинской стороне с предложением об обмене пленными по схеме "всех на всех", но только на своих условиях.
REUTERS
Как сообщает сайт "Новости Донбасса", об этом заявила член "ДНР" Дарья Морозова, которая называет себя "уполномоченным по правам человека".
По ее словам, свое предложение она передаст 24 февраля - в день заседания подгруппы в Минске.
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При этом Морозова не уточнила, о каких именно условиях со стороны боевиков идет речь. Она считает, что обмен состоится до конца месяца, если украинская сторона согласится на условия группировки.
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