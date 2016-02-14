Боевики "ДНР" хотят менять пленных "всех на всех" только на своих условиях - СМИ

Как сообщает сайт "Новости Донбасса", об этом заявила член "ДНР" Дарья Морозова, которая называет себя "уполномоченным по правам человека".

По ее словам, свое предложение она передаст 24 февраля - в день заседания подгруппы в Минске.

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При этом Морозова не уточнила, о каких именно условиях со стороны боевиков идет речь. Она считает, что обмен состоится до конца месяца, если украинская сторона согласится на условия группировки.