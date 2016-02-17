Сегодня боевики уже 24 раза обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"С начала суток боевики незаконных вооруженных формирований 24 раза открывали огонь по позициям сил АТО", - отмечается в сообщении.

В частности, ночью оккупанты дважды из минометов обстреляли украинские опорные пункты в Марьинке.

"Днем в районе этого населенного пункта работал вражеский снайпер, который вел огонь по контрольному пункту "Марьинка", - утверждают в штабе.

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Под Новгородским, неподалеку от Горловки, боевики обстреливали украинские укрепления из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Донецкого аэропорта опорные пункты сил АТО в Опытном подверглись вражескому обстрелу из минометов и гранатометов. В Песках противник применил стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении также из стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции в Широкино.

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