Если КПП "Марьинка" закроют, то на Донбассе может возникнуть гуманитарная катастрофа – Лысенко

Есть большая вероятность того, что будет закрыт КПВВ «Марьинка», если боевики не прекратят обстрелы.

О таком в эфире «5 канала» заявил представитель Администрации Президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Никаких признаков того, что на Донбассе будет уменьшение напряжения вообще нет. Мы чувствуем, что российские оккупационные войска, боевики, наемники, они проводят плотные тренировки, причем тренировки наступательного характера ... все отрабатывается в очень мощном графике и этим руководят российские офицеры», - отметил он.

По словам представителя АТО, закрытие КПВВ «Марьинка» является предпосылкой того, что на Востоке Украины может возникнуть гуманитарная катастрофа.

«Есть большая вероятность того, что будет закрыт КПП «Марьинка», если не прекратят обстрелы. Это как раз, действительно, предпосылка того, что на Донбассе может возникнуть гуманитарная катастрофа. Это параллельный план, такой же, который Россия использует в Сирии», - подчеркнул Лысенко.