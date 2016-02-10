Боевики сегодня 17 раз обстреляли украинских военных – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети. «На окраинах Донецка оккупантами были обстреляны украинские укрепления в Авдеевке, Песках, Опытном и на шахте Бутовка. Неподалеку от Марьинки работал вражеский снайпер», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики из гранатометов обстреляли силы АТО в Песках, Опытном и Авдеевке - штаб

Кроме того, в районе временно оккупированной Горловки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским опорным пунктам в Новгородском, Троицком и Верхнеторецком.

Также из минометов калибра 82 мм пророссийские боевики обстреляли украинские укрепления неподалеку от Красногоровки.

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник открывал огонь по украинским позициям в Широкино, проинформировали в штабе АТО.