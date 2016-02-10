Боевики сегодня 17 раз обстреляли украинских военных – штаб АТО
Пророссийские боевики с начала суток 17 раз обстреляли позиции украинских военных, используя при этом стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети. «На окраинах Донецка оккупантами были обстреляны украинские укрепления в Авдеевке, Песках, Опытном и на шахте Бутовка. Неподалеку от Марьинки работал вражеский снайпер», - говорится в сообщении.
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Кроме того, в районе временно оккупированной Горловки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским опорным пунктам в Новгородском, Троицком и Верхнеторецком.
Также из минометов калибра 82 мм пророссийские боевики обстреляли украинские укрепления неподалеку от Красногоровки.
На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник открывал огонь по украинским позициям в Широкино, проинформировали в штабе АТО.