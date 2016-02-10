За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен
13:39, 10 февраля 2016Война
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За минувшие сутки террористы 45 раз открывали огонь по украинским опорным пунктам.
Сутки для украинской армии прошли без потерь / Фото УНИАН
На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военных не погиб и не был ранен", - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки террористы 45 раз открывали огонь по украинским опорным пунктам.
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