За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен

На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военных не погиб и не был ранен", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки террористы 45 раз открывали огонь по украинским опорным пунктам.