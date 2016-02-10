В АП рассказали о "графике" боевиков, по которому они обстреливают позиции военных на передовой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Вчера обстановка на линии соприкосновения оставалась неизменной», - сказал Лысенко.

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По его информации, на Луганском направлении боевики обстреляли из минометов украинские позиции у Станицы Луганской. «На Донецком и Мариупольском - боевые действия низкой интенсивности с эпизодическим применением тяжелого вооружения, в частности, минометов калибром 82 мм, БМП», - подчеркнул спикер, добавив, что на Донецком направлении противник проявлял наибольшую активность на участке фронта Зайцево, Майорск.

«Также продолжаются вражеские обстрелы на Светлодарской дуге и по Донецкому аэропорту. Спокойно на передовой бывает всего несколько часов утром, в остальное время противник ведет по нашим позициям беспокоящий огонь», - отметил Лысенко.

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На Мариупольском направлении, по его словам, наиболее интенсивные обстрелы вчера были зафиксированы в Марьинке – противник по меньшей мере 4 раза открывал огонь, а также работали снайперы боевиков.

«В то же время со стороны села Александровка боевики осуществили провокационный обстрел контрольного пункта «Марьинка» из автоматического танкового гранатомета. Снаряды разрывались в непосредственной близости от самого пункта, там находились гражданские. К счастью, никто не пострадал», - отметил Лысенко.

Также он сообщил, что перестрелки продолжаются и восточнее города Мариуполь, вблизи Талаковки и Широкино. «Вчера противник начал обстрел украинских позиций уже и после захода солнца. И прекратил только через 5 часов», - сказал пресс-секретарь, добавив, что боевики применили минометы калибра 82 мм.