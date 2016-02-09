Боевики обстреливают из минометов Донецк - штаб

01:56, 09 февраля 2016
Война
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По оперативным данным в 22.50 позиции украинских войск в районе Марьинки обстреляла мобильная минометная группа боевиков из населенного пункта Трудовское.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Сейчас украинские военнослужащие фиксируют ведения минометного огня из тех же позиций по пригороду и районам Донецка", - говорится в сообщении.

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"Очевидно, это очередная провокация боевиков, с целью вывода ситуации из-под контроля и последующими обвинениями украинских военнослужащих в нарушении перемирия", - отметили в штабе.

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