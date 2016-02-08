На Мариупольском направлении замечено 11 полетов вражеских БПЛА - Лысенко
13:18, 08 февраля 2016Война
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Российско-террористические группировки вчера с помощью беспилотников резко активизировали воздушную разведку на Мариупольском направлении.
Лысенко заявляет, что сразу 11 БПЛА шпионили вчера на Мариупольском направлении / МИД
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"На Мариупольском направлении резко активизировались полеты вражеских беспилотников - вчера там было зафиксировано 11 таких полетов", - сказал он.
Кроме того, Лысенко отметил, что еще один полет БПЛА противника был зафиксирован на Луганском направлении вблизи города Счастье.
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