На Мариупольском направлении замечено 11 полетов вражеских БПЛА - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"На Мариупольском направлении резко активизировались полеты вражеских беспилотников - вчера там было зафиксировано 11 таких полетов", - сказал он.

Кроме того, Лысенко отметил, что еще один полет БПЛА противника был зафиксирован на Луганском направлении вблизи города Счастье.

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