В секторе "Мариуполь" боевики 5 раз применили артиллерию против сил АТО

В секторе «Мариуполь» террористы 5 раз в течении вчерашних суток применили артиллерию против сил АТО, обстрелы велись с применением всех видов вооружений, включая минометы 82 и 120 мм.

Об этом 0629 сообщил спикер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер.

«7 февраля по позициям ВСУ в районах Марьинки, Красногоровки, Староигнатовки, Гранитного формирования "ДНР" произвели 24 обстрела. Огонь велся с 0:00 до 22:10», - говорится в сообщении.

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Киндсфатер отметил, что в пяти случаях по опорным пунктам у Марьинки и Красногоровки применялась артиллерия.

Вооруженные силы Украины давали ответный огонь из стрелкового оружия 6 раз, добавил спикер.

Потерь среди личного состава украинских силовиков нет.