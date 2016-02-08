Грузовой автомобиль с продуктами для бойцов АТО подорвался на противотанковой мине, есть раненые (фото)
10:34, 08 февраля 2016Война
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Грузовой автомобиль, который перевозил продукты питания для бойцов ВСУ, 7 февраля подорвался на мине, три человека получили ранения.
В результате подрыва ранения получили три человека / 16 омпб
Об этом сообщается на странице 16 отдельного мотопехотного батальона в Facebook.
"Во время доставки продовольствия на позиции батальона автомобиль "Урал" подорвался на противотанковой мине, установленной представителями незаконных вооруженных формирований накануне. Водитель автомобиля, несмотря на шоковое состояние, сориентировался и спас из горящего грузовика двоих военнослужащих. Грузовик восстановлению не подлежит, что усложняет доставку продуктов питания", – говорится в сообщении.
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Украинских военных, которые находились в автомобиле, госпитализировали, угрозы их жизни нет.
Фото: 16 омпб
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