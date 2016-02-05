Под Зайцево террористы хотели "выдавить" подразделения сил АТО с позиций, произошел бой

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«В зоне АТО наблюдается очередная эскалация конфликта. Российско-террористические войска увеличили интенсивность обстрелов, используя стрелковое вооружение, ПТРК, 120-мм миномёты, бронетехнику», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в течение суток боевики «традиционно» обстреляли позиции сил АТО в районе н.п. Пески, Опытное, «Зенит», Бутовка, южной и восточной окраин Авдеевки, восточнее Новгородского (там боевики использовали ББМ - огонь вёлся из штатного вооружения БТР), северо-восточнее Новоселовки, в районе Марьинки. Обстрелы велись преимущественно из крупнокалиберных пулемётов и гранатомётов (в основном из АГС-17 и СПГ-9).

«Кроме того, отмечалось использование террористами 82-мм и 120-мм миномётов (последние применены севернее Песок, Опытное, несколько разрывов 120-мм мин фиксировалось в районе Новгородского). В районе Марьинки «работали» снайпера, снайперский огонь, а также огонь из миномётов и гранатомётов (82-мм и СПГ-9) велся с террикона», - пишет Тымчук.

«В районе Рассадки – Скелевое противник вел огонь из станковых гранатомётов. Кроме того, две группы пехоты боевиков, засевшие в посадках на нейтральной полосе, вели обстрелы из стрелковых вооружений, РПГ и подствольных гранатометов», - сообщает он.

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Также Тымчук отмечает, что в районе Зайцево – Жованка фиксировался интенсивный миномётный огонь (82\120-мм) со стороны боевиков. «Террористы пытались массированным огнём «выдавить» подразделения украинских войск с занимаемых позиций. В результате открытия ответного огня завязался бой», - написал он.

Кроме того, в районе Гнутово – Талаковка боевики вели огонь из миномётов (82\120-мм) со стороны Коминтерново и Заиченко, дважды противником применены мобильные ЗУ-23-2.

В промежутке между Пришибом и Красным Лиманом, во всей полосе Трёхизбёнка – Славяносербск наблюдается резкая активизация бандформирований. Огонь с их стороны ведется из гранатометов, стрелкового вооружения, открывался огонь из 120-мм миномётов (3 ед. вели огонь по позициям сил АТО из-за р. Северский Донец), сообщил Тымчук.