Под Мариуполем произошло прямое боевое столкновение сил АТО с подразделением "ДНР"
Около часа под Мариуполем длилось прямое боевое столкновение сил АТО с подразделением "ДНР".
Об этом сообщает сайт города Мариуполя.
По словам спикера сектора "Мариуполь" Александра Киндсфатера, 1 февраля в 18:55 в районе Пищевика была обнаружена диверсионно-разведывательная группа "ДНР", выдвинувшаяся к позициям сил АТО.
Завязался бой, который длился до 19:40.
Киндсфатер уточнил, что огонь ВСУ вынудил противника отступить на свои позиции.
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«В 21:25, 23:15, 23:17 формирования "ДНР" открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям украинских силовиков в районе Марьинки. Ответный огонь ВСУ не открывали», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что «информация о пострадавших среди военнослужащих Украины уточняется».