В ООН предупредили о "серьезных последствиях" для мирных жителей из-за закрытия пропускных пунктов на Донбассе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Программы развития ООН в Украине.

В частности, в сообщении говорится, что гуманитарные организации, работающие в Украине, обеспокоены ситуацией, когда тысячи гражданских лиц ежедневно сталкиваются с трудностями в пересечении линии фронта. Это граждане Украины, в основном люди пожилого возраста и представители уязвимых групп населения, которые вынуждены часами ждать в очереди на холоде, чтобы получить доступ к медикаментам и продуктам питания, сбережениям и пенсиям или чтобы увидеть своих родственников. Ограничения также касаются людей, живущих на подконтрольных правительству территориях вблизи линии фронта.

В этой связи высказывается убеждение, что даже временное закрытие одного или нескольких контрольно-пропускных пунктов будет иметь серьезные последствия для этих людей. Недавнее решение правительства Украины закрыть с 3 февраля 2016 года контрольно-пропускной пункт «Зайцево» в Донецкой области и, возможно, другие пункты пропуска, вызывает серьезную обеспокоенность, отметили в пресс-службе ПРООН.

Читайте такжеЖебривский сообщил о напряженной ситуации на двух КПВВ

«Закрытие контрольно-пропускных пунктов имеет непосредственное влияние на жизнь людей, увеличивая трудности и гуманитарные нужды. В случае обострения конфликта гражданские лица могут оказаться в опасных районах, оставшись один на один с насилием, риском взрыва мин и боеприпасов. Мы призываем правительство не закрывать контрольно-пропускные пункты», - сказал координатор системы ООН в Украине Нил Уокер.

Международное гуманитарное право (МГП) предусматривает, что в случае закрытия определенного транспортного коридора необходимо исследовать все возможные альтернативы и открыть новые безопасные коридоры с целью обеспечения свободного движения гражданских лиц, особенно с территорий, где проходят активные боевые действия. Эта обязанность сохраняется, даже если есть определенное беспокойство по поводу опасности, а ограничение свободы движения должно быть пропорциональным.

В соответствии с положениями МГП, все стороны конфликта обязаны обеспечить защиту гражданских лиц и облегчить доступ гуманитарным организациям.

Читайте такжеПункт пропуска в зону АТО "Зайцево" закрыли из-за постоянных обстрелов

«Мы призываем все стороны прекратить огонь, соблюдать нормы международного гуманитарного права и обеспечить защиту гражданского населения от опасностей, возникающих в результате военных операций. Свобода передвижения гражданских лиц чрезвычайно важна, как и доступ всех гуманитарных работников к нуждающимся в их помощи», - сказала глава Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине Барбара Манзи.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, Государственная пограничная служба Украины заявила, что из-за обстрелов российских наемников контрольный пункт пропуска «Зайцево» закрыт.