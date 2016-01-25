Боевики в течение дня 24 раза обстреляли опорные пункты сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в соцсети. Отмечается, что в зоне проведения операции пророссийские боевики продолжают вести огонь по украинским позициям, пренебрегая всеми договоренностями по урегулированию конфликта.

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«С начала суток оккупанты 24 раза обстреливали наши опорные пункты. Все случаи нарушения «режима тишины» произошли на Донецком направлении. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано недалеко от Донецкого аэропорта. Враг из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов вел огонь по нашим укреплениям в Опытном и Песках», - говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе, опорные пункты украинских войск неподалеку от Зайцево и Новгородского, в районе временно оккупированной Горловки, были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

На Мариупольском и Луганском направлениях боевые действия не велись.