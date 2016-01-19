В Донецкой области правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами

Как сообщает пресс-центра СБУ, сотрудники военной контрразведки СБ Украины изъяли из тайника два гранатомета РПГ-22, шесть гранат Ф-1 и РГД-5, а также 4,5 тысячи патронов различного калибра.

Читайте такжеСБУ обнаружила три тайника с боеприпасами в районе проведения АТО

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими обнаружили большое хранилище с боеприпасами в городе Золотое Луганской области, через который проходит линия разграничения.