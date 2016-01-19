В Донецкой области правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами
03:22, 19 января 2016Война
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В одной из заброшенных зданий села Екатериновка Марьинского района Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с полицией обнаружила тайник с боеприпасами.
Правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами / sbu.gov.ua
Как сообщает пресс-центра СБУ, сотрудники военной контрразведки СБ Украины изъяли из тайника два гранатомета РПГ-22, шесть гранат Ф-1 и РГД-5, а также 4,5 тысячи патронов различного калибра.
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Продолжаются оперативно-следственные действия.
sbu.gov.ua
Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими обнаружили большое хранилище с боеприпасами в городе Золотое Луганской области, через который проходит линия разграничения.
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