В Донецкой области правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами

03:22, 19 января 2016
Война
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В одной из заброшенных зданий села Екатериновка Марьинского района Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с полицией обнаружила тайник с боеприпасами.

sbu.gov.ua

Как сообщает пресс-центра СБУ, сотрудники военной контрразведки СБ Украины изъяли из тайника два гранатомета РПГ-22, шесть гранат Ф-1 и РГД-5, а также 4,5 тысячи патронов различного калибра.

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Продолжаются оперативно-следственные действия.

sbu.gov.ua

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими обнаружили большое хранилище с боеприпасами в городе Золотое Луганской области, через который проходит линия разграничения.

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