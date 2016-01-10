На Луганщине вблизи линии разграничения нашли значительный арсенал боеприпасов (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, арсенал был спрятан в подвале нежилого пятиэтажного дома.

Сотрудники спецслужбы изъяли из тайника пять тротиловых шашек по 200 грамм каждая и пять электродетонаторов, свыше 30 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, три противотанковые гранаты, две минометные мины, 10 выстрелов к гранатометам различных типов, 3,5 тысячи патронов различного калибра и прочее.

Продолжаются неотложные оперативные действия для установления организаторов тайника.

Читайте такжеВ Луганской области СБУ задержала троих боевиков и обнаружила тайник с боеприпасами