На Луганщине вблизи линии разграничения нашли значительный арсенал боеприпасов (видео)
12:26, 10 января 2016Война
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими обнаружили большое хранилище с боеприпасами в городе Золотое Луганской области, через который проходит линия разграничения.
На Луганщине СБУ изъяла значительный арсенал боеприпасов / youtube.com
Как сообщает пресс-центр СБУ, арсенал был спрятан в подвале нежилого пятиэтажного дома.
Сотрудники спецслужбы изъяли из тайника пять тротиловых шашек по 200 грамм каждая и пять электродетонаторов, свыше 30 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, три противотанковые гранаты, две минометные мины, 10 выстрелов к гранатометам различных типов, 3,5 тысячи патронов различного калибра и прочее.
Продолжаются неотложные оперативные действия для установления организаторов тайника.
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