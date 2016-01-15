Характер маневров и обстрелов на Донбассе не говорит о подготовке боевиков к наступлению - спикер АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге по видеосвязи сказал спикер Антитеррористической операции Антон Миронович.

По его словам, вчера вечером обстановка обострилась на участке в районе Марьинки. Обстрелы в этом районе продолжаются и сегодня.

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"По состоянию на данное время уже около 10 раз оккупанты открывали огонь в сторону наших позиций. Всего за последние три дня боевики почти 160 раз применяли оружие против сил Антитеррористической операции. Время от времени на разных участках проявляют активность вражеские снайперы", - заявил Миронович.

Вместе с тем спикер отметил, что ситуация полностью находится под контролем украинских военных.

"По данным нашей разведки, такая активность пророссийских бандформирований связана не только с тем, что они пытаются провоцировать наши подразделения на открытие огня в ответ и в дальнейшем обвинить нас в нарушении так называемого перемирия, но и с проведением в рядах незаконных вооруженных формирований мероприятий по боевой подготовке. После того, как их подразделения получили определенную полевую выучку в тылу, сейчас они практикуются, так сказать, на реальных целях. В то же время сейчас речь не идет о подготовке противника к наступательным действиям, характер их огня и маневров больше говорит о подготовке к оборонительным действиям", - отметил Миронович.

В этой связи он пояснил, что контролируемые Россией боевики пристреливают цели, изучают ориентиры и действуют по вводным.

"Итак, видим, что враг на любые призывы к прекращению огня реагирует абсолютно неадекватно. Любые попытки разрешить конфликт мирным путем абсолютно не вписываются в их преступные планы", - сказал Миронович.

По его словам, силы АТО не готовятся к каким-либо наступательным действиям. Украинские военные строго придерживаются всех договоренностей об урегулировании ситуации мирным путем.