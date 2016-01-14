Возле расположенного в "серой зоне" Коминтерново состоялся бой украинских военных с ДРГ боевиков

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"Сегодня около 10.30 вражеская диверсионно-разведывательная группа была замечена возле временно оккупированного поселка Коминтерново. Диверсанты собирались совершить очередную вооруженную провокацию и пожертвовать для этого жизнями жителей поселка Водяное, расположенного неподалеку, они открыли прицельный огонь по местным зданиям с переносом его на позиции одного из украинских подразделений, которое выполняет задачи на этом направлении. Произошло боевое столкновение, в результате которого наши воины дали стремительный отпор и спасли местных жителей от необратимых последствий", - информирует штаб АТО.

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Отмечается также, что по информации украинских разведчиков, Коминтерново, которое своевольно, вопреки всем договоренностям, заняли оккупанты, стало одной из баз по подготовке диверсионно-разведывательных групп противника.

«Эти специально подготовленные и организованные преступные группировки, главари боевиков в ближайшем будущем собираются использовать для дальнейшей эскалации конфликта, провокаций подразделений сил АТО на нарушение условий и без того шаткого перемирия, а также оказания психологического давления на мирных жителей, которые стали заложниками преступной деятельности поддерживаемых Россией бандитов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пророссийские террористы в конце декабря прошлого года захватили Коминтерново, которое относилось к «серой зоны».

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что таким образом боевики пытались спровоцировать силы АТО пойти в наступление и нарушить Минские соглашения о прекращении огня.