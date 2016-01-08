С начала суток боевики провели 14 вооруженных провокаций против украинских военных

Об этом на своей странице в соцсети сообщает пресс-служба штаба АТО. «С начала суток боевики осуществили 14 вооруженных провокаций против украинских защитников. Пять обстрелов были прицельными.

Читайте такжеПод Светлодарском четверо боевиков подорвались на своих же растяжках - ЛысенкоВ частности, вражеские снайперы дважды пытались попасть в наших воинов у Новгородского. Из снайперского оружия и крупнокалиберного пулемета захватчики били по позициям сил АТО у Луганского. В районе Марьинки они дважды открывали огонь из стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

На участке линии разграничения сторон между временно оккупированными украинскими городами Донецк и Горловка боевики хаотично обстреливали опорные пункты в районе Троицкого, Новгородского, а восточнее Горловки - у Майорска.

Неподалеку Донецкого аэропорта под огонь боевиков снова попали Опытное и Пески.

«Во всех случаях нарушения оккупантами режима «полной тишины» они применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Использование противником запрещенного минского договоренностями вооружение сегодня зафиксировано не было», - подчеркивается в сообщении.