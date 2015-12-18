Боевики в пятницу до 20 раз обстреливали силы АТО, в Широкино произошла перестрелка

Как сообщает пресс-центр АТО, в полдень боевики прицельно из зенитных установок и вооружения боевых машин пехоты обстреляли позиции сил АТО в районе поселка Новгородское. Также они стреляли по этим же позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вели снайперский огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, на этом участке линии разграничения из крупнокалиберных пулеметов террористы обстреливали поселок Зайцево.

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"Остается сложной ситуация и недалеко от Донецка. Там пророссийские бандформирования из гранатометов и стрелкового оружия вели прицельный огонь по нашим позициям в районе Красногоровки, из зенитных установок - по Марьинке, неприцельно из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия били по Пескам", - говорится также в сообщении.

Было неспокойно сегодня и в Широкино, где по украинским позициям боевики вели интенсивный прицельный обстрел из стрелкового оружия. Чтобы подавить огневые точки противника, подразделения сил АТО вынуждены были из штатного стрелкового вооружения открыть огонь в ответ.

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Кроме того, отмечается, что на Луганщине боевики дважды обстреляли украинские силы из минометов калибра 82 мм, но пресс-центр АТО не сообщает, где именно это произошло.