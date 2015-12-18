Боевики развернули на юге Донецкой области пункт приема призывников – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«В рамках проверки мобилизационного ресурса лицам мужского пола направляются повестки о необходимости прибытия в военкомат для уточнения учетных данных. В Безымянном подразделениями 9 отдельного мотострелкового полка развернут пункт приема личного состава, призванного через военкоматы Донецка и Макеевки», - говорится в сообщении.

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При этом в Минобороны подчеркнули, что проведение командованием российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях мобилизационных мероприятий и доукомплектование соединений и частей 1 и 2 АК личным составом и техникой свидетельствует об отсутствии намерений соблюдения в дальнейшем Минских договоренностей.