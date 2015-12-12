За ночь боевики почти 50 раз открывали огонь по позициям сил АТО - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Был зафиксирован огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. "Применив автоматический станковой пулемет, бандиты пытались прицелить украинских бойцов в Широкином", - сообщают в штабе.

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Боевики открывали неприцельный огонь также в районе Луганского, Зайцевого, Майорска, Светлодарска и Мироновского на Артемовском направлении.

Обстреливали Донецкое направление - возле Авдеевки, Песок, Опытного, Марьинки, Навгородского, а в районе Красногоровки применили зенитную установку и сделали пять ударов из 82-мм пулемета. Там же позиции ВСУ обстрелял снайпер.