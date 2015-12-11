В течение дня боевики 15 раз открывали огонь по позициям сил АТО

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Фейсбуке.

«В течение сегодняшнего дня захватчики пятнадцать раз открывали огонь по позициям сил АТО. Больше всего обстрелов они осуществили вблизи Донецка. В частности, вели неприцельный огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по Пескам, Опытному, Красногоровке и Авдеевке. Однако дважды по нашим позициям в Песках бандиты прицельно ударили из гранатометов. Также там работал вражеский снайпер», - говорится в сообщении и отмечается, что снайперы боевиков значительно активизировались на различных направлениях и прибегают к провокациям, обстреливая наших защитников.

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В сообщении также отмечается, что под вечер боевики активизировались на Артемовском направлении. «Там, используя крупнокалиберные пулеметы, бандиты дважды вели неприцельный огонь по Луганскому», - сообщает пресс-центр.

Кроме того, подразделениями сил АТО были зафиксированы пролеты двух БПЛА противника. По результатам наблюдения, их запуск осуществлялся с территории Российской Федерации.

Бойовики незаконних збройних формувань продовжують порушувати домовленості про припинення вогню у зоні проведення АТО. ... Posted by Прес-центр штабу АТО on Friday, December 11, 2015

Как сообщал УНИАН, в зоне проведения АТО за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. В то же время, по словам спикера Администрации президента Украины по вопросам АТО Александра Мотузяника, ситуация на востоке Украины остается неспокойной, число случаев нарушения режима тишины находится на уровне конца весны - начала лета.