В Генштабе рассказали, как шло наращивание ВСУ из-за российской агрессии

Об это в интервью "Фокусу" рассказал начальник Генштаба, генерал армии Виктор Муженко.

Он отметил, что за весь период 6 волн мобилизации было призвано 210 тысяч, из них около 180 тысяч – в ВСУ, и 35 тысяч добровольцев.

"То есть 20% были мотивированными, они знали на что идут", - подчеркнул начальник Генштаба.

Стало известно, что часть добровольческих батальонов, такие как "Шахтёрск", "Азов", "Донбасс", "Свитязь", "Херсон" формировались как подразделения МВД, и их участие в боевых операциях, планируемых Генштабом, было ограниченным.

Читайте такжеВ Генштабе засомневались в отводе Россией войск из Донбасса и передаче контроля над границей

"К примеру, батальон "Донбасс" участвовал в освобождении Попасной и небольшое количество людей попытались принять участие в освобождении Лисичанска. Там работали 95 аэромобильная и 24 ОМБр, часть сил 51 бригады и наш войсковой спецназ. А потом появились человек 50 или 60 из "Донбасса", которые попытались вывезти материальные ценности из Лисичанского горсовета и были выдворены бойцами 95 бригады. На этом участие "Донбасса" в освобождении Лисичанска, Северодонецка и Рубежного закончилось", - отметил Муженко.

Кроме того, одна рота батальона "Днепр" принимала участие в освобождение Песок, в районе Донецкого аэропорта. Также подчеркивается, что батальон "Айдар" изначально формировался в структуре ВСУ, это был 24 батальон территориальной обороны, который был переформирован в 24-й отдельный штурмовой батальон.

"На первом этапе и добровольцы, и волонтеры были очень важным элементом гражданского общества. Это движение сыграло, кроме всего прочего, и психологическую роль – думаю, противник, увидев, что происходит, понял, что ему не удастся быстро реализовать свои планы. С другой стороны это дало нам возможность создать мощные группировки вооруженных сил", - подитожил начальник Генштаба.