В Киеве на Михайловской площади продемонстрировали украинскую бронетехнику
22:51, 05 декабря 2015Война
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На площади можно увидеть "Дозор-Б", БТР-3 и БТР-4, которые производители окрестили как "техника победы".
Это современные военные машины от госконцерна "Укроборонпром" / Фото УНИАН
В Киеве на Михайловской площади ко дню Вооруженных Сил Украины показали новейшую военную технику украинского производства.
В частности, на площади можно увидеть "Дозор-Б", БТР-3 и БТР-4, которые производители окрестили как "техника победы".
Это современные военные машины от госконцерна "Укроборонпром", которые вскоре отправят в зону АТО.
Напомним, День Вооруженных Сил Украины был установлен постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году. Этот праздник отмечается ежегодно 6 декабря — в день принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".
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