В Киеве на Михайловской площади продемонстрировали украинскую бронетехнику

В Киеве на Михайловской площади ко дню Вооруженных Сил Украины показали новейшую военную технику украинского производства.

В частности, на площади можно увидеть "Дозор-Б", БТР-3 и БТР-4, которые производители окрестили как "техника победы".

Это современные военные машины от госконцерна "Укроборонпром", которые вскоре отправят в зону АТО.

Напомним, День Вооруженных Сил Украины был установлен постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году. Этот праздник отмечается ежегодно 6 декабря — в день принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".