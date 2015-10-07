В зоне АТО сегодня сохранялся режим "тишины" - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Поэтому сегодня выполняющие мирные договоренности силы АТО продолжили отвод танков с передовых позиций в Луганской области в определенные районы, на расстояние не менее 15 километров от линии разграничения», - отметили в штабе.

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Сообщается также, что в зоне АТО ежедневно проводятся работы по разминированию местности. В настоящее время на Донбассе работают 36 групп разминирования, 17 из которых находятся непосредственно на передовых рубежах. Только в сентябре саперы Вооруженных сил Украины обнаружили и обезвредили более 4,5 тыс. взрывоопасных предметов. Среди них -самодельные растяжки, боеприпасы, мины российского производства. Благодаря этой работе в прошлом месяце саперы очистили около 10 га территорий.

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По данным пресс-центре, происходит и обучение молодых специалистов-саперов. За август-сентябрь этого года уже подготовлено 114 саперов, еще 72 человека вскоре завершат обучение.