В два раза больше, чем в 2015-м: стало известно, сколько Украина выделит на денежное обеспечение военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время выступления в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины по случаю 24-й годовщины ВСУ.

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«Статьи бюджета на содержание ВСУ уменьшаются с 82% в 2014 году до 73% в 2016 году, но при этом почти вдвое улучшаются показатели денежного обеспечения и заработной платы военных с 14 млрд грн в прошлом году до 30 млрд в году следующем», - заявил президент.

Ранее, 2 декабря, стало известно, что в 2016 году расходы на армию обойдутся Украине в 100 миллиардов гривень.

Так, СНБО предлагает правительству предусмотреть в проекте Госбюджета на 2016 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме 5 процентов валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны, при этом финансирование потребностей этого сектора предусмотреть в объеме не менее 100 млрд грн из общего фонда госбюджета.