Россия может применить тактику бесконтактной войны в Украине по "сирийскому сценарию" - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Россия продемонстрировала миру способность вести бесконтактную войну, также бесконтактная война в Сирии может быть перенесена на украинскую территорию», - сказал он.

«Украина сегодня к бесконтактной войне не готова. И главное то, что она к такой войне не готовится. Генштаб у нас сосредоточился на маленьких проектах, он не выдает нам во время войны никаких оценок или перспектив того, какой Украине нужен новый самолет, и когда он появится, какой противовоздушный комплекс нужен», - отметил Бадрак.

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«У нас в стране нет системности в реформировании сектора обороны, у нас государственная программа вооружений и военной техники существует где-то в голове у кого-то, ее нет. Поэтому даже частные предприятия, которые хотели бы что-то сделать, – у них нет ориентиров», - добавил эксперт.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия использует конфликт в Сирии для подготовки своих сил к настоящей войне.