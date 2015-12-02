Боевики ожидают прибытия "особо важного груза" из России - Тымчук

Народный депутат, руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает, что террористы ожидают прибытия на станцию "Краснодон" (Луганская область) эшелона с боеприпасами и "особо важный груз" из Российской Федерации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"На ж/д станцию прибыл автокран и грузовые автомобили с прицепами. Помимо боеприпасов, с эшелоном прибудет "особо важный груз" (данных о характере груза в настоящий момент нет)", - сообщил Тымчук.

Он также отметил, что резко усилена была охрана ж/д станции, фиксируется большое количество "сотрудников МГБ («Министерство госбезопасности» - УНИАН)" террористов в штатском.