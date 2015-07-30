"Российская железная дорога" везет боевикам в Дебальцево "особо важный" груз – Тымчук
09:36, 30 июля 2015Война
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На территории оккупированного Донбасса в Дебальцево боевики ожидают прибытие "особо важного" груза из России, который будет доставлен по железной дороге.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.
"Ожидается прибытие особо важного груза в н.п. Дебальцево из РФ (перевозчик - " Российские железные дороги"). Данных о содержании груза на данный момент нет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для встречи груза в район железнодорожного вокзала прибыло подразделение хорошо вооруженных и оснащенных военнослужащих ВС РФ, порядка 90 человек, на 3 БТР-80, 1 БРДМ-2, 5 армейских грузовых автомобилях.
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