Террористы обстреляли школу в поселке Зайцево - ОБСЕ

Об этом говорится в дневном отчете миссии.

В частности, наблюдатели сообщают, что на подконтрольной боевикам "ДНР" стороне поселка Зайцево (48 км на северо-восток от Донецка) они проанализировали воронки неподалеку от здания местной школы.

Миссия отметила, что исследовала на стене с северной стороны здания недавние последствия обстрела и установила на высоте 3,7 м от земли наличие осколков от 73-мм гранаты, запущенной из противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье». Также миссия обнаружила еще одну воронку со стороны севера в 19 м от территории школы, которая тоже появилась от выстрела из СПГ-9.

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Миссия проанализировала остатки от обоих боеприпасов, и установила, что выстрелы осуществлены с северного и северо-восточного направления".

"Специальная мониторинговая миссия ознакомилась с тремя другими воронками в пределах от 15 и 40 метров на восток от здания школы и установила, что они вероятно были вызваны применением 120-мм миномета со стороны северного направления", - говорится в отчете.

Наблюдатели увидели, что на расстоянии 100 м на север от школы расположен блокпост боевиков "ДНР" и что в 40 м от школы было припарковано боевую машину пехоты.

Миссия ОБСЕ сообщила, что было замечено, как вооруженные лица как заходили, так и выходили из школы.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в пресс-центре АТО отметили, что террористы обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции сил АТО в Зайцево и Счастье.