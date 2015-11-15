За минувшие сутки на Донбассе погибли шестеро украинских бойцов

Об этом в своем Twitter сообщил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Шестеро украинских военных были убиты за последние 24 часа в результате террористических атак на востоке Украины", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, Кулеба подчеркнул, что прекращение огня является хрупким.

Six Russian soldiers have been killed over the last 24 hours as a result of terrorist attacks in eastern Ukraine. Ceasefire is fragile. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 14, 2015

Ранее сегодня председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что нарушение режима тишины на Донбассе может привести к "окончанию дипломатического проекта "Минск".