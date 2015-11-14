"Путиноиды продержались аж две недели": Тука прогнозирует конец проекта "Минск"
Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что нарушение режима тишины на Донбассе может привести к «окончанию дипломатического проекта «Минск».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Опять стрельба. Снова взрывы. Снова гибнут наши солдаты... Путиноиды продержались аж две недели. К сожалению, я был прав, когда говорил: бандитам веры не имею!», - отметил Тука.
«Мне кажется, мы являемся свидетелями окончания дипломатического проекта "Минск"», - добавил он.
Также Тука высказал мнение, что при таких обстоятельствах не может быть и речи о выборах на временно оккупированных территориях Донбасса.
«Не представляю себе, о каких "выборах на оккупированной территории" в дальнейшем может идти речь...», - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, с 1 сентября в зоне АТО на Донбассе было установлено перемирие.
Однако в последнее время террористы начали обстреливать позиции украинских Вооруженных сил.
В частности, за минувшие сутки в зоне АТО погибло 5 военнослужащих, еще 4 получили ранения.
Кроме того, сегодня террористы обстреляли саперное подразделение в Авдеевке, один украинский военный погиб, 8 ранены.