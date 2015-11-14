"Путиноиды продержались аж две недели": Тука прогнозирует конец проекта "Минск"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Опять стрельба. Снова взрывы. Снова гибнут наши солдаты... Путиноиды продержались аж две недели. К сожалению, я был прав, когда говорил: бандитам веры не имею!», - отметил Тука.

«Мне кажется, мы являемся свидетелями окончания дипломатического проекта "Минск"», - добавил он.

Также Тука высказал мнение, что при таких обстоятельствах не может быть и речи о выборах на временно оккупированных территориях Донбасса.

«Не представляю себе, о каких "выборах на оккупированной территории" в дальнейшем может идти речь...», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, с 1 сентября в зоне АТО на Донбассе было установлено перемирие.

Однако в последнее время террористы начали обстреливать позиции украинских Вооруженных сил.

В частности, за минувшие сутки в зоне АТО погибло 5 военнослужащих, еще 4 получили ранения.

Кроме того, сегодня террористы обстреляли саперное подразделение в Авдеевке, один украинский военный погиб, 8 ранены.