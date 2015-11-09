Боевики обстреливают украинские позиции на всех направлениях, ситуация напряженная – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Обстановка в зоне АТО продолжает оставаться напряженной. За прошедшие сутки вражеские провокации зафиксированы по всей линии разграничения», - заявил он.

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«На Луганском направлении единственной горячей точкой вчера был город Счастье: враг дважды открывал огонь по позициям сил АТО, применяя гранатометы и пулеметы», - добавил Лысенко.

По словам представителя АП по вопросам АТО, в северо-западных пригородах Горловки и вблизи поселка Луганское на Светлодарской дуге состоялось около десяти провокаций оккупантов с применением стрелкового оружия и гранатометов.

«Неспокойно было и на участке фронта между Горловкой до Ясиноватой: стрельба врага в сторону наших позиций зафиксирована в Новгородском, Троицком и Верхнеторецком», - подчеркнул он.

Также, как отметил Лысенко, противник вчера проявлял активность неподалеку от Донецкого аэропорта, а именно в Авдеевке, Опытном, Песках и Красногоровке. Кроме стрелкового оружия, оккупанты минимум дважды открывали огонь по украинским позициям из БМП-2, это произошло в Песках.

В селе Широкино Донецкой области боевики вчера полчаса обстреливали из стрелкового оружия украинских военных.

«На Мариупольском направлении противник около получаса вел провокационный огонь из стрелкового оружия в Широкино», - отметил Лысенко.

Кроме этого, по его словам, в этом населенном пункте также зафиксирована работа вражеских снайперов.