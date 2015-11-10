Боевики пытаются захватить кусок территории на горловском направлении - волонтер

Об этом заявил волонтер и основатель благотворительного фонда "Вернись живым", который постоянно помогает бойцам на передовой, Виталий Дейнега, сообщает Радио Свобода.

Так, по данным Дейнеги, в количестве около двух десятков боевики 5 раз атаковали военных, и каждый раз они вынуждены были отступать, наталкиваясь на хорошо укрепленные позиции силовиков. Противостояние продолжалось на расстоянии около сотни метров.

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"Это попытки отнять кусок территории. Эти пять атак, это не ДРГ зашла и постреляла немного, это были попытки штурмов. То есть атаки с техникой, с использованием минометов, крупнокалиберных пулеметов. Точно были БТРы. Применяли минометы: не скажу точно калибр – 82, 120. Но они точно были, и они точно работали", – сообщил Дейнега.

Как сообщал УНИАН, террористы за сутки увеличили количество обстрелов, применяют запрещенные 120-мм минометы.

Напомним, накануне боевики пытались штурмовать позиции сил АТО в районе Майорска.