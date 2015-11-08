Боевики пытались штурмовать позиции сил АТО в районе Майорска - штаб

Пророссийские боевики продолжают нарушать Минские договоренности.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на Facebook, сегодня, начиная с 5.50 они стреляли по позициям ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Огонь велся по Новгородскому, Троицкому, Песках и Майорску. Дважды по Майорску и Зайцево террористы открывали огонь из 82 мм минометов, которые, согласно Минским договоренностям, должны быть отведены», - отмечается в сообщении штаба.

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Всего за день террористы стреляли по позициям украинских военных 15 раз.

«В 13.00 группа боевиков в количестве примерно 20 человек пытались штурмовать наши позиции в районе Майорска. Когда захватчики приблизились на 150-100 метров, не прекращая огонь в сторону наших военных, было принято решение об открытии огня на поражение со стрелкового оружия. В то же время с началом наступления группы боевиков, другая группа наемников начала обстрелы еще одной позиции украинских военных. Получив адекватный отпор, боевики залегли и попытались выйти из боя. В 14.40 они пытались обойти наши позиции, но попали под огонь, понесли потери и залегли. В 15.50 террористы открыли огонь из минометов и под прикрытием этого огня, забрав убитых и раненых, отошли», - говорится в сообщении.

Военнослужащие ВСУ продолжают неукоснительно соблюдать Минские договоренности. Огонь они вели только из стрелкового оружия, уточняют в штабе.