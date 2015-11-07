Боевики из зенитных установок обстреляли ряд позиций сил АТО

Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в соцсети. "Марьинку боевики подвергали огню 6 раз. Дважды Авдеевку и Троицкое, а также обстреляли Пески, Опытное и Красногоровку. Последний обстрел произошел в Авдеевке, где с 6.06 до 6.27 по нашим позициям, кроме стрелкового оружия, работал снайпер", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики обстреляли позиции сил АТО в районе Авдеевки и КрасногоровкиТакже в пресс-центре отметили, что продолжается восстановление инфраструктуры Донбасса. "Военные саперы занимаются разминированием железнодорожных путей вокруг линий электропередач на направлениях Константиновна-Майорськ, Майорськ-Курдюмовка, Южно-Донбасская-Оленевка. Продолжаются ремонтно-восстановительные работы газопровода в Марьинке, проведены работы по восстановлению трубопровода в районе Петровской дороги. Военнослужащими гражданско-военного сотрудничества доставили гуманитарную помощь в Николаевке, Старогнатовке, Новогнатовке, Гранитному, Мирному и Авдеевке для военных, которые несут службу на передовой", - отмечается в сообщении.