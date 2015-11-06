Жилая зона Сватово полностью очищена от боеприпасов после взрыва военных складов - ГСЧС
На самой территории военного арсенала очистку территории и разминирование проводят саперы ВСУ. Саперы ГСЧС в это время продолжают разминирование трехкилометровой зоны вокруг арсенала.
Жилая зона населенного пункта Сватово Луганской области полностью очищена от боеприпасов после взрыва военных складов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Харьковщине сказал журналистам начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины Олег Бондарь.
По его словам, работы по разминированию жилого сектора Сватово продолжались в течение 3 дней.
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“В настоящее время жилая зона полностью очищена от взрывоопасных предметов, но сейчас идет период возвращения людей в свои дома, и возможны такие случаи, что будут выявлять на месте (боеприпасы — УНИАН). Это те домохозяйства, куда во время обследования секторов города Сватово мы не могли самостоятельно зайти”, - сказал Бондарь.
Он добавил, что на самой территории военного арсенала очистку территории и разминирование проводят саперы Вооруженных сил Украины. Саперы ГСЧС в это время продолжают разминирование трехкилометровой зоны вокруг арсенала.
“Наши подразделения сейчас выполняют задачи по проведению гуманитарного разминирования радиуса трехкилометровой зоны. Это радиус разлета боеприпасов. В настоящее время нашими подразделениями очищено около 3,8 тыс. га, осталось ориентировочно 800 га. Это 2-3 дня, и трехкилометровая зона будет очищена от боеприпасов”, - подчеркнул Бондарь.