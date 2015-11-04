В Сватово очередной взрыв: ранен сапер ГосЧС

Об этом сообщают в пресс-службе ГосЧС.

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"Сегодня во время проведения пиротехнических работ в районе населенного пункта Сватово получил легкую минно-взрывную травму левой кисти руки сапер 1 Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГосЧС Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас его доставили в полевой госпиталь Минобороны, развернутый в городе. Жизни сапера ничего не грозит.

Как сообщалось, в результате взрывов на арсенале в Сватово погибли 4 человека и пострадали 16.