Боевики возобновили обстрелы позиций украинских военных - штаб
20:25, 24 октября 2015Война
10843 0
Огонь велся из стрелкового оружия и гранатометов.
REUTERS
На Донбассе опять неспокойно. 24 октября боевики возобновили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Читайте такжеНа Донбассе активизировались разведгруппы боевиков и российская радиоразведка – "ИС"
«Террористы, начиная с 16.45 и до 17.07 обстреливали наши позиции южнее Авдеевки из района Путиловского леса. Огонь велся из стрелкового оружия и гранатометов. Об этом факте сообщили представителям миссии ОБСЕ. Украинские военные огонь не открывали», - говорится в информации штаба.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter