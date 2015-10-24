Боевики возобновили обстрелы позиций украинских военных - штаб

На Донбассе опять неспокойно. 24 октября боевики возобновили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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«Террористы, начиная с 16.45 и до 17.07 обстреливали наши позиции южнее Авдеевки из района Путиловского леса. Огонь велся из стрелкового оружия и гранатометов. Об этом факте сообщили представителям миссии ОБСЕ. Украинские военные огонь не открывали», - говорится в информации штаба.