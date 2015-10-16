В Донецке ограничили "свободное перемещение" террористов в форме и с оружием - Тымчук

Как свидетельствуют оперативные данные группы "Информационное Сопротивление", боевикам дана команда переодеваться при "выходе из расположения подразделения" в гражданскую одежду, запрещено открытое ношение оружия.

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По данным группы, "в городе Донецке пророссийские террористы усиленно пытаются реализовать комплекс мероприятий под общим пропагандистским лозунгом "успехи мирной жизни молодой республики".

"Стимулируется бизнес по закупке товаров в РФ для реализации их на оккупированных территориях. Отмечается, что на данный момент крупные торговые сети завалены российскими товарами. Хотя более популярными являются товары (в частности, продовольственные) украинского производства, поступающие контрабандой в мелкие торговые точки", - сообщает ИС.

По информации ИС, в Донецке также работает группа российских госуправленцев из "перевода" районов, контролируемых группировкой "ДНР", на российский рубль, а также российское военизированное подразделение, которое осуществляет перемещение "денежной массы" с территории РФ.