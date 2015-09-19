В Луганской области в результате взрыва погиб военнослужащий, еще один ранен

Об этом сообщил спикер Антитеррористической операции в Луганской области Руслан Ткачук.

"18 сентября в 23:15 в Станично-Луганский РТМО доставлены погибший и раненый военнослужащие ВСУ. Предварительно установлено, что вчера около 22:20 вблизи наблюдательного поста ВОП подразделения ВСУ в районе с. Болотенное военные обнаружили неизвестных и начали их преследование", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, вскоре прогремело два взрыва. По одной из версий, вероятно, сработала растяжка. Один боец ​​АТО получил осколочные ранения конечностей, другой погиб на месте.

По данному факту проводят расследование следователи военной прокуратуры и правоохранители.

Ранее УНИАН сообщал, что три провокационных случая открытия огня на территории, временно неподконтрольной украинской власти, наблюдатели зафиксировали ночью и днем.