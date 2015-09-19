В Луганской области в результате взрыва погиб военнослужащий, еще один ранен
В Станично-Луганском районе в результате взрыва один украинский военнослужащий погиб и один был ранен.
Об этом сообщил спикер Антитеррористической операции в Луганской области Руслан Ткачук.
"18 сентября в 23:15 в Станично-Луганский РТМО доставлены погибший и раненый военнослужащие ВСУ. Предварительно установлено, что вчера около 22:20 вблизи наблюдательного поста ВОП подразделения ВСУ в районе с. Болотенное военные обнаружили неизвестных и начали их преследование", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, вскоре прогремело два взрыва. По одной из версий, вероятно, сработала растяжка. Один боец АТО получил осколочные ранения конечностей, другой погиб на месте.
По данному факту проводят расследование следователи военной прокуратуры и правоохранители.
Ранее УНИАН сообщал, что три провокационных случая открытия огня на территории, временно неподконтрольной украинской власти, наблюдатели зафиксировали ночью и днем.