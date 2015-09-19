Боевики ночью трижды обстреляли позиции сил АТО, утром традиционно было тихо - штаб
08:08, 19 сентября 2015Политика
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Три провокационных случая открытия огня на территории, временно неподконтрольной украинской власти, наблюдатели зафиксировали ночью и днем.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.
Один раз в течение вчерашнего дня боевики обстреляли опорный пункт сил АТО. Так, на Артемовском направлении с 21.10 до 21.50 преступники со стороны Нижнего Лозового вели огонь из автоматического гранатомета по позициям сил АТО в Луганском.
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"Строго придерживаясь мирных договоренностей и не поддаваясь на провокации врага, Вооруженные Силы Украины ответный огонь не открывали", - отметили в штабе.
Сегодня, с полуночи и до 6 утра 19 сентября, противник режим тишины не нарушал.
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