Боевики ночью трижды обстреляли позиции сил АТО, утром традиционно было тихо - штаб

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Один раз в течение вчерашнего дня боевики обстреляли опорный пункт сил АТО. Так, на Артемовском направлении с 21.10 до 21.50 преступники со стороны Нижнего Лозового вели огонь из автоматического гранатомета по позициям сил АТО в Луганском.

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"Строго придерживаясь мирных договоренностей и не поддаваясь на провокации врага, Вооруженные Силы Украины ответный огонь не открывали", - отметили в штабе.

Сегодня, с полуночи и до 6 утра 19 сентября, противник режим тишины не нарушал.