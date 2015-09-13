Матиос: Начальник Генштаба РФ отчитывался Кремлю о военных операциях в Украине

Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил в эфире "Радио Вести", передает "Украинская правда".

"Наверное, впервые это скажу, но - мы имеем документальные технические доказательства отчета начальника Генштаба РФ высшему руководству России о выполнении военной операции в Крыму, его оккупации и дальнейших военных действиях. Это его голос", - заявил он.

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Кроме того, Матиос подчеркнул, что "доказательства живого присутствия" российских военных свидетельствуют о реальном пребывании на территории Украины людей, воплощающих военную доктрину РФ.

Ранее СБУ сообщила, что координацию 1 и 2 армейских корпусов сухопутных войск РФ на Донбассе осуществляют генерал-полковник Александр Ленцов, генерал армии РФ Валерий Герасимов, генерал-полковник Александр Галкин, генерал-полковник Андрей Сердюков, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, генерал-лейтенант Сергей Соломатин и генерал-майор Сергей Юдин.