Украинская сторона в СЦКК заявляет, что боевики сознательно срывают мирные договоренности

Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации соблюдения режима прекращения огня (СЦКК) заявляет о сознательном срыве Минских договоренностей пророссийскими боевиками на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-офицер украинской стороны СЦКК Руслан Семенюк в Facebook.

«На Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях незаконные вооруженные формирования ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) неприкрыто используют вооружение, которое должно быть отведено. При этом, распространяя клеветническую информацию, они пытаются положить на украинскую сторону ответственность за применение оружия и за обострение ситуации вдоль линии разграничения», - заявил руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Борис Кременецкий.

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В СЦКК отмечают, что растет общее количество нарушений сепаратистами режима тишины «в течение 14 августа наблюдатели СЦКК зафиксировали максимальное количество обстрелов с их стороны за последние полгода - 175 случаев».

«Только за последние сутки под артиллерийский огонь попали Авдеевский коксохимический завод и жилые секторы мирных населенных пунктов Авдеевки, Опытного, Марьинки, Андреевки, Болотенного, где есть жертвы среди гражданского населения», – говорится в сообщении.

«При таких условиях украинская сторона возлагает ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта на главарей незаконных вооруженных формирований, а также на тех, кто вооружает, финансирует и подталкивает их к продолжению кровавой авантюры на востоке Украины», - подчеркнул Семенюк.