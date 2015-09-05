МВД: боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, разрушено 5 домов
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется
Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки Донецкой области, разрушено 5 домов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
По данным правоохранителей, артобстрел начался около 00.30 и длился почти час. «Снаряды попали на улицы Орджоникидзе, Шевченко, Зеленую. Разрушено 5 домов, 2 из них - полностью сгорели»,- говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
На место выехала следственно-оперативная группа Марьинского РО для фиксации последствий обстрела. По фактам разрушений домов открыто уголовное производство по ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавили в ГУ МВД.