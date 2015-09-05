МВД: боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, разрушено 5 домов

Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки Донецкой области, разрушено 5 домов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

По данным правоохранителей, артобстрел начался около 00.30 и длился почти час. «Снаряды попали на улицы Орджоникидзе, Шевченко, Зеленую. Разрушено 5 домов, 2 из них - полностью сгорели»,- говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На место выехала следственно-оперативная группа Марьинского РО для фиксации последствий обстрела. По фактам разрушений домов открыто уголовное производство по ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавили в ГУ МВД.