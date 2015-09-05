Ночь в зоне АТО: боевики обстреливали Марьинку из зенитки, минометов и танков

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Из них 18 случаев применения боевиками оружия зафиксировано возле Донецка. Один раз боевики вели огонь в Луганской области, констатируют в штабе АТО.

В частности, как говорится в сообщении, боевики активизировали обстрелы украинских позиций в конце суток.

«С 18 часов и до полуночи жарче всего было в районе Марьинки. Здесь на протяжении вечера боевики 5 раз вели огонь по опорным пунктам украинских военных из стрелкового оружия и гранатометов. А почти в 19 часов по украинским позициям в Марьинке боевики дважды били из 82-миллиметрового миномета», - информирует штаб АТО.

Кроме того, около 21 часа боевики обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт сил АТО в Опытном, а из гранатометов и опять же стрелкового оружия подразделения военных в Красногоровке.

С началом новых суток и до 6 утра 5 сентября активность российско-террористических войск на Донецком направлении продолжилась. Почти с полуночи и до 2 ночи боевики из танка, 82-миллиметровых минометов, гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия били по позициям сил АТО в Марьинке.

Кроме того, в этом же районе, около 2 часов ночи по опорному пункту сил АТО работал вражеский 120-миллиметровый миномет.

Также с полуночи и до часу ночи боевики со стороны Малой Калиновки трижды обстреляли из стрелкового оружия украинские подразделения в Луганском, что на Артемовском направлении.