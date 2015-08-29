В Киеве открыли вторую часть "Стены народной памяти", посвященную погибшим бойцам АТО (фоторепортаж)
В Киеве, у стен Михайловского златоверхого собора, открыли вторую часть мемориала «Стена народной памяти», посвященную военнослужащим и добровольцам, погибших на востоке Украины.
Первую часть мемориала, посвященную воинам, погибшим в первые месяцы войны, открыли 30 мая текущего года.
«Это вторая часть «Стены памяти», пока это временный баннер. Но он не последний. Будут еще баннеры – пока мы не найдем и не отметим каждого погибшего, до последнего воина», - сказал УНИАН один из организаторов проекта, представитель благотворительного фонда «Стена народной памяти» Роман Федчук.
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Он рассказал, что после завершения боевых действий и установления личностей всех погибших, в том числе с помощью тестов ДНК, в Киеве будет установлен масштабный гранитный монумент в память о воинах, милиционерах и добровольцах, погибших в зоне проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, 24 августа президент Петр Порошенко заявил, что агрессия со стороны России унесла жизни почти 2,1 тыс. украинских воинов.