В Киеве открыли вторую часть "Стены народной памяти", посвященную погибшим бойцам АТО (фоторепортаж)

18:17, 29 августа 2015
Война
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В Киеве, у стен Михайловского златоверхого собора, открыли вторую часть мемориала «Стена народной памяти», посвященную военнослужащим и добровольцам, погибших на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на символическом баннере разместили более 500 фотографий погибших воинов, преимущественно не вернувшихся из Иловайского котла.

Первую часть мемориала, посвященную воинам, погибшим в первые месяцы войны, открыли 30 мая текущего года.

«Это вторая часть «Стены памяти», пока это временный баннер. Но он не последний. Будут еще баннеры – пока мы не найдем и не отметим каждого погибшего, до последнего воина», - сказал УНИАН один из организаторов проекта, представитель благотворительного фонда «Стена народной памяти» Роман Федчук.

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Он рассказал, что после завершения боевых действий и установления личностей всех погибших, в том числе с помощью тестов ДНК, в Киеве будет установлен масштабный гранитный монумент в память о воинах, милиционерах и добровольцах, погибших в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, 24 августа президент Петр Порошенко заявил, что агрессия со стороны России унесла жизни почти 2,1 тыс. украинских воинов.

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