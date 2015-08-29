В Киеве открыли вторую часть "Стены народной памяти", посвященную погибшим бойцам АТО (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, на символическом баннере разместили более 500 фотографий погибших воинов, преимущественно не вернувшихся из Иловайского котла.

Первую часть мемориала, посвященную воинам, погибшим в первые месяцы войны, открыли 30 мая текущего года.

«Это вторая часть «Стены памяти», пока это временный баннер. Но он не последний. Будут еще баннеры – пока мы не найдем и не отметим каждого погибшего, до последнего воина», - сказал УНИАН один из организаторов проекта, представитель благотворительного фонда «Стена народной памяти» Роман Федчук.

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Он рассказал, что после завершения боевых действий и установления личностей всех погибших, в том числе с помощью тестов ДНК, в Киеве будет установлен масштабный гранитный монумент в память о воинах, милиционерах и добровольцах, погибших в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, 24 августа президент Петр Порошенко заявил, что агрессия со стороны России унесла жизни почти 2,1 тыс. украинских воинов.