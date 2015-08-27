Батальон "Кривбасс" имеет фронтовые документы с приказом Генштаба наступать на Иловайск и передаст их следствию

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Новые данные в расследовании Иловайской трагедии» сказал куратор 40-го батальона территориальной обороны “Кривбасс” Николай Колесник, который лично участвовал в операции под Иловайском и был командиром батальона.

В частности, куратор батальона зачитал часть боевого распоряжения от 5 августа 2014 года, которое поступило командиру батальона в 12:30 от руководителя сектора “Б” о событиях, связанных с Иловайском. Колесник отметил, что батальону “Кривбасс” удалось сохранить фронтовую документацию, к которой относятся приказы и телеграммы, которые поступали от Генерального штаба ВСУ добровольческому батальону.

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“Я хочу зачитать небольшую выписку из этого приказа для того, чтобы всем было понятно, что все пресс-конференции, анонсы народных волонтеров, представителей Генштаба о том, что Иловайская операция это вообще какое-то самостоятельное решение Днепропетровской областной администрации или добровольческих батальонов, не имеют под собой никаких оснований. Это все ложь”, - подчеркнул Колесник.

В этой связи он отметил, что в приказе Генштаба было сказано следующее: “Утром 07.08 силами 40-го БТрО во взаимодействии с 3 БТГР 51 отдельной механизированной бригады (ОМБР) провести рейдовые действия в направлении Старобешево, Новокатериновка, Иловайск и до конца суток провести прочесывание и освобождения города Иловайск от террористов. Установить полный контроль над городом и во взаимодействии с подразделениями 3 БТРГ 51 ОМБР занять семь взводних опорных пунктов севернее и восточнее Иловайска...”.

Куратор батальона продемонстрировал распоряжение журналистам таким образом, как это разрешено законом.

Колесник отметил, что батальон передает участнику группы судебной экспертизы относительно событий в Иловайске, главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову оригиналы трех приказов, чтобы в дальнейшем они были переданы военной прокуратуре для приобщения этих материалов к следствию.

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Бутусов, в свою очередь, получив документы, пообещал передать следователям эти документы как можно скорее. По словам Бутусова, “этот документ полностью опровергает все заявления начальника Генерального штаба, командующего АТО Виктора Муженко о том, что боевые действия и атака на Иловайск, наступление, были спланированы исключительно Семеном Семенченко, неуправляемыми добровольцами, которые сами вдруг пошли в бой, и попали там в окружение, затем просили их освободить”.

Журналист объяснил, что на самом деле эти документы демонстрируют, что приказ штурмовать Иловайск поступал от армейского командования. “Я уверен, что раз есть распоряжение, утвержденное руководителем сектора, наверное, есть и распоряжение командования АТО, и теперь его по этой цепочке можно установить. Таким образом, все заявления военного командования, что они вообще ни причем, не несут никакой ответственности за штурм Иловайска и вообще не хотели туда идти, это абсолютно четко и конкретными документами опровергается”, - отметил Бутусов.

Он рассказал, что это не единственный документ, который позволяет установить, кто принимал решение, кто его отдал по Иловайску.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, ранены 249, 128 взят в плен и 158 пропавших без вести. Вместе с тем, парламентская ВСК по расследованию трагедии оценивает общие потери украинских войск в 1 тыс. лиц.

Кроме того, силы АТО за время боев под Иловайском потеряли военной техники почти на 300 млн грн.

По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышала 16 тыс. человек.

14 августа главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что для расследования Иловайской трагедии и установления виновных нужно еще несколько месяцев, чтобы получить общую оценку театра боевых действий периода за июнь - начало сентября 2014 года.