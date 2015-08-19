Жебривский: Боевики не готовы к наступлению на военных в зоне АТО - ВВС

Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

"Если говорить, есть ли силы и средства для наступления местных террористов, приезжих из России и группировок российских войск, которое сейчас находится на территории Украины, то нет - они к этому не готовы", - сказал он.

По его словам, если будет полномасштабное наступление, то лишь при непосредственном участии российских военных.

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"Сегодня на границе с Украиной стоит большая армада – около 50 тысяч – российских войск. Если широкомасштабное наступление будет, то оно будет осуществляться именно с их участием. Какой план находится в болезненной голове Путина, никто не знает", - подчеркнул Жебривский.

Вместе с тем глава области убежден, что украинские войска могут дать и дадут достойный отпор.

Как сообщал УНИАН, Жебривский предположил, что боевики могут пойти в наступление в направлении Константиновки, Марьинки и Мариуполя, чтобы выйти к морю.